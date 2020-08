curasan AG: Erörterungs- und Abstimmungstermin beschlossenDGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Insolvenz curasan AG: Erörterungs- und Abstimmungstermin beschlossen14.08.2020 / 16:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.curasan AG: Erörterungs- und Abstimmungstermin beschlossenKleinostheim, 14.08.2020 - Aufgrund des Beschlusses des Amtsgericht - Insolvenzgericht - Aschaffenburg vom 13.08.2020 wurde heute seitens des Insolvenzgerichts Aschaffenburg im Insolvenzverfahren der curasan AG (Aktien: ISIN DE000A2YPGM4 / Wandelanleihe: ISIN DE000A2TR497) der Erörterungs- und Abstimmungstermin betreffend des eingereichten Insolvenzplans mitgeteilt.Das Gericht hat das Folgende beschlossen:"Az.: 651 IN 63/20In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen d.curasan AG, Lindigstraße 4, 63801 Kleinostheim, vertreten durch den Vorstand Dr. Baratta Alexander, geboren am 19.01.1951, Köhlerweg 26, 61440 Oberursel Registergericht: Amtsgericht Aschaffenburg Register-Nr.: HRB 4436 - Schuldnerin -erlässt das Amtsgericht Aschaffenburg am 13.08.2020 folgendeTerminsbestimmungTermin zur- Erörterung des Insolvenzplans und der Stimmrechte der Gläubiger- Abstimmung über den Insolvenzplanwird bestimmt aufDonnerstag, 03.09.2020, 10:00 Uhr, Ridingersaal, Schloss Joannisburg, Schlossplatz 4, 63739 AschaffenburgHinweise:In der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts können der vollständige Insolvenzplan und die eingegangenen Stellungsnahmen eingesehen werden.gez.Dr. RothRichter am Amtsgericht"Ende der Ad-hoc-MitteilungKontakt curasan AG: Andrea Weidner Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 ir@curasan.com14.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1118967Ende der Mitteilung DGAP News-Service1118967 14.08.2020 CET/CEST