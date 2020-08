BERLIN (dpa-AFX) - Der Kanzlerkandidat von CDU und CSU für die Bundestagswahl im Herbst 2021 sollte nach den Vorstellungen des Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, erst im März bestimmt werden. Der Chef der Unionsnachwuchsorganisation sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag), zunächst solle man sich im "Superwahljahr" 2021 auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März konzentrieren. "Danach müssen wir uns mit voller Kraft dem Bundestagswahlkampf widmen." März wäre ein guter Zeitpunkt, einen Kanzlerkandidaten zu bestimmen.



In diesem Sinne hatte sich kürzlich auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder geäußert. Er argumentierte damit, dass so Rücksicht auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) genommen werden sollte, um nicht monatelang eine Nebenregierung einzurichten. Kuban sagte nun, der Platz Söders sei in Bayern, wie er immer mitgeteilt habe. Wenn nicht, dann werde er auch das mitteilen./rm/DP/he

