Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads sind - gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe - weiter gefallen: Zuletzt sanken die Spreads beim 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe auf knapp 55 Basispunkte, so die Analysten der National-Bank AG.In ihrem Hauptszenario würden die Analysten weiterhin erwarten, dass sich die Credit-Spreads im Zuge der immer wahrscheinlicher werdenden Erholung in Europa weiter zurückbilden würden: Die Kombination von reichlicher Versorgung mit Liquidität und einer rund um den Globus besser verlaufenden Erholung der Weltwirtschaft dürften auch weiterhin kurstreibend wirken. Auf Jahressicht könnten dann die alten Tiefststände in Angriff genommen werden. (14.08.2020/alc/a/a) ...

