Essen (www.anleihencheck.de) - Angesichts der vielfältigen Bedrohungen und globalen Risiken durch die Corona-Epidemie haben die internationalen Notenbanken alle Geldschleusen auf unbestimmte Zeit voll geöffnet, so die Analysten der National-Bank AG.Die FED habe jüngst abermals den Zielkorridor für den Leitzins bei 0,00% bis 0,25% bestätigt und angekündigt, dass sie US-Staatsanleihen und hypothekengedeckte Wertpapiere in unvermindertem Tempo weiter kaufen werde. Die FED erwarte weiterhin, an der Nullzinspolitik so lange festzuhalten, bis sie sicher sei, dass die Wirtschaft die Corona-Krise "überstanden hat". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...