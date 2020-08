von Thomas Strohm, Euro am Sonntag Für unabhängige Vermögensverwalter sind hauseigene Fonds eine bedeutende Ertragsquelle. Eine Studie des Instituts für Vermögensverwaltung an der Hochschule Aschaffenburg zeigt, dass Publikumsfonds vor allem für die Großen der Branche in Deutschland wichtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...