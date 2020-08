FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag angesichts einer gestiegenen Unsicherheit an den Finanzmärkten gestiegen. Bis zum Nachmittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 175,69 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf minus 0,42 Prozent.



Enttäuschende Konjunkturdaten aus China sorgten für Verunsicherung und belasteten die Aktienmärkte. So ist die Industrieproduktion im Juli weniger gestiegen als erwartet. Die Umsätze im Einzelhandel fielen im Juli überraschend. Commerzbank-Ökonom Hao Zhou sprach von einer "nachlassenden Wachstumsdynamik".



Zudem ist die Corona-Pandemie wieder stärker in den Fokus gerückt. In vielen europäischen Staaten steigt die Zahl der Neuinfektionen. Es wurden innerhalb Europas neue Reisewarnungen ausgesprochen./jsl/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de