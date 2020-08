Frankfurt (ots) - Seit Monaten warnen Kritiker, dass US-Präsident Donald Trump die Post zerstören und die Wahlen im November manipulieren will. In seinem Haussender Fox hat Trump nun angekündigt, staatliche Mittel für die defizitäre Post zu blockieren: "Das bedeutet, sie können keine universellen Briefwahlen haben." Briefwahlen sind in den USA nicht selbstverständlich. Viele Republikaner lehnen sie ab, weil davon vor allem Menschen Gebrauch machen, die am Wahltag - einem Dienstag - arbeiten müssen oder in überwiegend schwarzen Regionen leben, wo es nur wenige Wahllokale gibt. Deren Stimmen gehen öfter an die Demokraten. Trump hintertreibt dieses Grundrecht. Obwohl er selbst die Möglichkeit der Briefwahl nutzt, fabuliert er seit Monaten wahrheitswidrig von drohendem Betrug. Mit der Verweigerung der Mittel will er die Zustellung der Stimmzettel nun sabotieren. Der Möchtegern-Autokrat will die Wahlen delegitimieren, um im Amt zu bleiben. Ein US-Präsident sägt offen am Grundpfeiler der Demokratie.



