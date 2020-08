FRANKFURT (Dow Jones)--Nach schwächeren Konjunkturdaten aus China und den USA stand der deutsche Aktienmarkt zum Wochenausklang unter Druck. Auf das Sentiment drückten auch neue Quarantänebestimmungen in Großbritannien. Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen Reisende aus den Niederlanden und Frankreich in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 12.901 Punkte.

Reiseaktien werden gemieden

Die neuen Quarantänevorschriften bekamen dem Reisesektor nicht gut. Für die Lufthansa-Aktie ging es um 1,8 Prozent nach unten. Noch deutlicher gaben Tui (minus 8,3 Prozent) nach - trotz der Aufstockung der Staatshilfe auf 3 Milliarden Euro von 1,8 Milliarden wird der Reiseveranstalter nach Einschätzung der Citigroup um eine substanzielle Kapitalerhöhung vermutlich nicht herumkommen.

Hapag-Lloyd gewannen nach Zahlen 13,3 Prozent. Die Citigroup sprach von starken Zahlen für das zweite Quartal. Das EBIT habe mit 386 Millionen Euro deutlich über der Markterwartung von 300 Millionen Euro gelegen.

Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co sanken trotz guter Zahlen um 2,7 Prozent. Ein ähnliches Schicksal ereilte Varta, die sogar um 10 Prozent einbrachen. Der Umsatz im ersten Halbjahr sei knapp über und das Nettoergebnis knapp unter dem Konsens der Analysten ausgefallen, hieß es im Handel. Allerdings war die Aktie zuletzt gut gelaufen. Home24 gewannen 0,6 Prozent nach den Zahlen des Online-Möbelhändlers.

Nach einem schwierigen zweiten Quartal wird Aumann beim Ausblick vorsichtiger und sieht den Umsatz und die EBITDA-Marge jeweils nur am unteren Ende der Prognosespannen. Während Aumann einen Umsatz von 180 bis 200 Millionen Euro erwartet, liegt der Konsens mit 190 Millionen genau in der Mitte, bei der EBITDA-Marge von bis zu 5 Prozent liegt die Markterwartung bei 3 Prozent. Für die Aumann-Aktie ging es um 5,8 Prozent nach unten.

Aareal-Bank-Tochter Aareon mit hoher Bewertung

Einen Kurssprung von 1,9 Prozent verzeichneten Aareal Bank. Der Immobilienfinanzierer hat 30 Prozent an der IT-Tochter Aareon für 260 Millionen Euro an den Finanzinvestor Advent International verkauft. Die finanziellen Konditionen basierten auf einem Unternehmenswert von rund 960 Millionen Euro - dies liege am obersten Rand der Schätzungen, hieß es im Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 55,0 (Vortag: 60,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,16 (Vortag: 2,26) Milliarden Euro. Es gab vier Kursgewinner, 24 -verlierer und zwei unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.901,34 -0,71% -2,62% DAX-Future 12.886,50 -0,95% -1,40% XDAX 12.894,75 -0,48% -1,83% MDAX 27.313,16 -1,42% -3,53% TecDAX 3.080,40 -1,36% +2,17% SDAX 12.497,67 -0,64% -0,11% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,71 37 ===

