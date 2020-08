FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Freitag mit Abgaben geschlossen. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 12.901 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fiel um 1,1 Prozent auf 3.305 Punkte. Als Kursbremse erwiesen sich Wirtschaftsdaten für Juli aus China: Sie lieferten keine positiven Impulse, um weiter eine konjunkturgetragene Erholungsrally rechtfertigen zu können, hieß es im Handel. Die Industrieproduktion habe mit 4,8 Prozent etwas weniger angezogen als mit 5,0 Prozent oder mehr erwartet. Auch der schwache chinesische Einzelhandel kam nicht gut an.

US-Einzelhandelsumsätze fallen schwächer aus

Schwächere US-Einzelhandelszahlen stellten keinen zusätzlichen Belastungsfaktor für die Börsen dar. Die Umsätze blieben im Juli mit plus 1,2 Prozent zwar unter der Erwartung von plus 2,3 Prozent. Allerdings wurde der Juni deutlich auf plus 8,4 Prozent nach oben revidiert nach zunächst plus 7,5 Prozent.

Auf das Sentiment drückten auch neue Quarantänebestimmungen in Großbritannien. Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen Reisende aus den Niederlanden und Frankreich in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Ankommende aus den beiden Ländern sowie aus Monaco, Malta, den Turks- und Caicosinseln und Aruba müssen sich nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich für zwei Wochen selbst isolieren. Die britische Regierung hatte Ende Juni bereits Spanien von der Liste derjenigen Länder gestrichen, aus denen eine Einreise ohne Quarantäne-Auflagen möglich ist.

"Mit der Aufnahme Frankreichs in die Quarantäneliste Großbritanniens gerät der Bereich Reisen und Freizeit unter Druck", so Neil Wilson, Marktstratege bei Markets.com. Er erwartet, dass es nun ausgerechnet in der Urlaubssaison zu vielen Stornierungen kommen wird. An den Börsen wurden Airline-Aktien verkauft: IAG verloren 4,5 Prozent, Easyjet 6,5 Prozent, Ryanair 4,5 Prozent oder Lufthansa 1,8 Prozent. Tui gaben 8,3 Prozent ab, auch belastet von einer negativen Studie, und der Reisesektor insgesamt verlor 2,3 Prozent.

Hapag-Lloyd mit starken Zahlen

Hapag-Lloyd gewannen nach Zahlen 13,3 Prozent. Die Citigroup sprach von starken Zahlen für das zweite Quartal. Das EBIT habe mit 386 Millionen Euro deutlich über der Markterwartung von 300 Millionen Euro gelegen.

Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co sanken trotz guter Ergebnisse um 2,7 Prozent. Ein ähnliches Schicksal ereilte Varta, die sogar um 10 Prozent einbrachen. Der Umsatz im ersten Halbjahr sei knapp über und das Nettoergebnis knapp unter dem Konsens der Analysten ausgefallen, hieß es im Handel. Allerdings war die Aktie zuletzt gut gelaufen. Home24 gewannen 0,6 Prozent nach den Zahlen des Online-Möbelhändlers.

Nach einem schwierigen zweiten Quartal wird Aumann beim Ausblick vorsichtiger und sieht den Umsatz und die EBITDA-Marge jeweils nur am unteren Ende der Prognosespannen. Während Aumann einen Umsatz von 180 bis 200 Millionen Euro erwartet, liegt der Konsens mit 190 Millionen genau in der Mitte, bei der EBITDA-Marge von bis zu 5 Prozent liegt die Markterwartung bei 3 Prozent. Für die Aumann-Aktie ging es um 5,8 Prozent nach unten.

Aareal-Bank-Tochter Aareon mit hoher Bewertung

Einen Kurssprung von 1,9 Prozent verzeichneten Aareal Bank. Der Immobilienfinanzierer hat 30 Prozent an der IT-Tochter Aareon für 260 Millionen Euro an den Finanzinvestor Advent International verkauft. Die finanziellen Konditionen basierten auf einem Unternehmenswert von rund 960 Millionen Euro - dies liege am obersten Rand der Schätzungen, hieß es im Handel.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.305,05 -37,80 -1,1% -11,8% Stoxx-50 2.979,87 -34,28 -1,1% -12,4% Stoxx-600 368,07 -4,46 -1,2% -11,5% XETRA-DAX 12.901,34 -92,37 -0,7% -2,6% FTSE-100 London 6.090,04 -95,58 -1,5% -18,0% CAC-40 Paris 4.962,93 -79,45 -1,6% -17,0% AEX Amsterdam 560,84 -9,11 -1,6% -7,2% ATHEX-20 Athen 1.524,12 -12,56 -0,8% -33,7% BEL-20 Brüssel 3.422,00 -25,14 -0,7% -13,5% BUX Budapest 36.591,83 -164,99 -0,4% -20,6% OMXH-25 Helsinki 4.209,43 -37,71 -0,9% -0,3% ISE NAT. 30 Istanbul 1.220,17 -19,56 -1,6% -12,1% OMXC-20 Kopenhagen 1.310,24 -19,18 -1,4% +15,4% PSI 20 Lissabon 4.479,10 -37,58 -0,8% -14,8% IBEX-35 Madrid 7.154,30 -96,20 -1,3% -25,1% FTSE-MIB Mailand 20.028,11 -229,20 -1,1% -13,8% RTS Moskau 1.322,37 -3,76 -0,3% -14,6% OBX Oslo 768,10 -7,42 -1,0% -8,9% PX Prag 913,06 -3,71 -0,4% -18,2% OMXS-30 Stockholm 1.754,20 -32,60 -1,8% -1,0% WIG-20 Warschau 1.856,56 -1,79 -0,1% -13,7% ATX Wien 2.246,32 -22,42 -1,0% -27,9% SMI Zürich 10.163,60 -96,51 -0,9% -4,3% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Uhr Do, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1832 +0,15% 1,1822 1,1831 +5,5% EUR/JPY 126,01 -0,27% 126,28 126,48 +3,4% EUR/CHF 1,0759 +0,08% 1,0754 1,0765 -0,9% EUR/GBP 0,9031 -0,13% 0,9045 0,9041 +6,7% USD/JPY 106,51 -0,41% 106,83 106,91 -2,1% GBP/USD 1,3101 +0,25% 1,3069 1,3086 -1,1% USD/CNH (Offshore) 6,9411 -0,13% 6,9412 6,9434 -0,4% Bitcoin BTC/USD 11.749,75 +0,45% 11.710,26 11.494,76 +63,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,08 42,24 -0,4% -0,16 -27,2% Brent/ICE 44,86 44,96 -0,2% -0,10 -27,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.944,14 1.953,70 -0,5% -9,56 +28,1% Silber (Spot) 26,65 27,58 -3,4% -0,93 +49,3% Platin (Spot) 953,80 961,28 -0,8% -7,48 -1,2% Kupfer-Future 2,86 2,81 +1,8% +0,05 +1,4% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2020 12:12 ET (16:12 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.