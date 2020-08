(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.08.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Freitag leichter. Der TecDAX konsolidiert, auch an der NASDAQ geht es wieder abwärts. Papiere von Tesla und Nvidia können zulegen. Der DAX notiert kurz vor Handelsschluss 0,8 Prozent leichter bei 12.892 Punkten, belastet von Wirecard, Infineon und MTU Aero. Continental und Deutsche Telekom waren die einzigen Gewinner. ...

