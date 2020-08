Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Industrieproduktion steigt im Juli um 3,0 Prozent

Die Industrie in den USA hat im Juli ihre Produktion stärker ausgeweitet als erwartet. Die Fertigung industrieller Güter erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 3,0 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Volkswirte hatten nur eine Zunahme um 2,8 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 70,6 von 68,5 Prozent im Vormonat. Ökonomen waren von 70,2 Prozent ausgegangen.

Umsätze der US-Einzelhändler steigen den dritten Monat in Folge

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Juli den dritten Monat in Folge gesteigert. Der Zuwachs blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Die Umsätze legten um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg um 2,3 Prozent gerechnet. Die Umsätze ohne Kfz zogen um 1,9 Prozent an. Ökonomen hatten in dieser Kategorie einen Zuwachs um 1,2 Prozent erwartet.

US-Produktivität wächst im zweiten Quartal um 7,3 Prozent

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal viel stärker gestiegen als erwartet. Sie legte nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 7,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Zuwachs von 4,4 Prozent gerechnet.

Spanien schließt wegen zweiter Corona-Welle Diskotheken und Bars

Angesichts einer zweiten Infektionswelle mit dem Coronavirus in vielen Landesteilen hat die spanische Regierung weitere drastische Maßnahmen beschlossen. Diskotheken und Nachtbars müssen vorerst geschlossen bleiben, wie Gesundheitsminister Salvador Illa mitteilte. Restaurants müssen um 01.00 Uhr nachts schließen, nach Mitternacht dürfen keine neuen Gäste empfangen werden.

Spanisches Festland und Balearen werden Corona-Risikogebiet

Das gesamte spanisches Festland sowie die Inselgruppe der Balearen werden von deutscher Seite als Corona-Risikogebiet eingestuft. Wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage in Berlin bestätigte, verständigte sich darauf das Gesundheitsressort mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesinnenministerium. Ausgenommen bleiben demnach die Kanarischen Inseln.

Österreich erlässt ab Montag Reisewarnung für Kroatien

Österreich hat wegen steigender Coronavirus-Infektionen eine Reisewarnung für Kroatien erlassen. Wie das Außenministerium in Wien mitteilte, gilt die offizielle Warnung ab Montag für das gesamte Urlaubsland. Österreicher sollten Kroatien bis dahin verlassen haben. Danach müssen Rückkehrer für zehn Tage in Quarantäne und einen verpflichtenden Corona-Test machen. Wer sich nicht daran hält, riskiert 1400 Euro Strafe.

