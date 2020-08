NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag nach einer moderaten Berg- und Talfahrt kaum verändert geschlossen. Die Anleger, zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen, blieben vor dem Wochenende letztlich vorsichtig und zurückhaltend.



Der Dow Jones Industrial legte um 0,12 Prozent auf 27 931,02 Punkte zu. Im Wochenverlauf bedeutet das ein Plus von 1,8 Prozent. Der marktbreite S&P 500 kam am Freitag mit minus 0,02 Prozent auf 3372,85 Zähler kaum vom Fleck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gab zugleich um 0,12 Prozent auf 11 164,45 Punkte nach.



Von den an diesem Tag veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten gingen kaum Impulse aus. Sie waren gemischt ausgefallen. Analysten äußerten sich positiv zu den Einzelhandelsumsätzen im Juli und den revidierten Juni-Schätzungen sowie auch zum neuerlichen Anstieg der Industrieproduktion im selben Zeitraum. "Die Kapazitätsauslastung weist indes noch darauf hin, dass es Zeit in Anspruch nehmen wird bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht sein wird", schränkte Analyst Patrick Boldt von der Helaba ein. Zwar werde die Konjunkturzuversicht durch die aktuellen Daten weiter gestärkt, "der Erholungspfad ist aber nach wie vor von der Corona-Pandemie gefährdet."



Gewartet wird außerdem nach wie vor auf neue Konjunkturhilfen in der Corona-Krise. Doch im US-Senat scheint weiterhin keine Einigung in Sicht./ck/he



