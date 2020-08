Die Produktion von leichten Nutzfahrzeugen ist in unseren wichtigsten Produktionsmärkten in Nordamerika und Europa um 70 % bzw. 59 % zurückgegangen. Die weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen sank um 42 %.



Geschätzte Auswirkungen von COVID-19 von ca. 5,5 Milliarden USD auf den Umsatz und 1,2 Milliarden USD auf das operative Ergebnis vor Ertragsteuern und bereinigtem EBIT

Der Umsatz von 4,3 Milliarden USD ist um 58 % zurückgegangen, der verwässerte Gewinn (Verlust) je Aktie betrug (2,17) USD im Vergleich zu 1,42 USD im zweiten Quartal 2019

Aktualisierte Finanzprognose für 2020

AURORA, Ontario, Aug. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute sein Geschäftsergebnis für das zweite Quartal mit Abschluss zum 30. Juni 2020 bekannt.

THREE MONTHS ENDED JUNE 30, SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2020 2019 2020 2019 Reported Sales $ 4,293 $ 10,126 $ 12,950 $ 20,717 (Loss) income from operations before income taxes $ (789 ) $ 595 $ (403 ) $ 1,963 Net (loss) income attributable to Magna International Inc. $ (647 ) $ 452 $ (386 ) $ 1,558 Diluted (loss) earnings per share $ (2.17 ) $ 1.42 $ (1.29 ) $ 4.83 Non-GAAP Financial Measures(1) Adjusted EBIT $ (600 ) $ 677 $ (197 ) $ 1,397 Adjusted diluted (loss) earnings per share $ (1.71 ) $ 1.59 $ (0.83 ) $ 3.22 All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share figures, which are in U.S.dollars.



(1) Adjusted EBIT and Adjusted diluted (loss) earnings per share are Non-GAAP financial measures that have no standardized meaning under U.S. GAAP, and as a result may not be comparable to the calculation of similar measures by other companies. A reconciliation of these Non-GAAP financial measures is included in the back of this press release.

Don Walker, Chief Executive Officer von Magna: "Unsere Ergebnisse des zweiten Quartals wurden durch einen rapiden Rückgang der weltweiten Fahrzeugproduktion aufgrund der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt. Umso mehr freue ich mich, dass wir den Betrieb in unseren Werken weltweit erfolgreich und sicher wieder aufnehmen konnten. Darüber hinaus haben wir unternehmensweit mehrere Maßnahmen zur Reduzierung unserer Kostenstruktur ergriffen, um sie mit unseren aktualisierten Erwartungen an die zukünftige Fahrzeugproduktion in Einklang zu bringen. Wir gehen davon aus, dass unsere Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 diese Maßnahmen widerspiegeln werden. Ich bin zuversichtlich, dass Magna aus den jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen so stark wie eh und je hervorgehen wird."

DIE AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Im zweiten Quartal 2020 verzeichneten unsere wichtigsten Produktionsmärkte Nordamerika und Europa im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 Rückgänge der Fahrzeugproduktion, der sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen die schlimmsten vergleichbaren Quartalseinbrüche, die während der Finanzkrise 2008-2009 zu verzeichnen waren, weit übertraf. Diese Rückgänge sind größtenteils auf Produktionsstilllegungen unserer Kunden und Volumenreduzierungen aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Verglichen mit unseren Erwartungen zu Beginn des Jahres schätzen wir, dass die geringeren Volumina im Quartal zu Umsatzverlusten in Höhe von ca. 5,5 Milliarden USD führten und dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit ca. 1,2 Milliarden USD belastet wurde. Für die ersten sechs Monate zum 30. Juni 2020 erwarten wir Umsatzverluste von ca. 6,6 Milliarden USD und das bereinigte EBIT wurde um ca. 1,45 Milliarden USD negativ beeinflusst. Das operative Ergebnis (operativer Verlust) vor Ertragsteuern, der Magna International Inc. zurechenbare Netto-(Verlust)/Gewinn und der verwässerte (Verlust) Gewinn je Aktie, jeweils für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate zum 30. Juni 2020, wurden auch durch die mit COVID-19 verbundenen Volumenreduzierungen negativ beeinflusst.

QUARTALSABSCHLUSS ZUM 30. JUNI 2020

Auf konsolidierter Basis verzeichneten wir im zweiten Quartal 2020 einen Umsatz von 4,3 Milliarden USD. Dies ist ein Rückgang von 58 % gegenüber dem zweiten Quartal 2019, während die weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen um 42 % zurückging, worin sich der Rückgang von 70 % bzw. 59 % in Nordamerika und Europa und der Anstieg von 3 % in China widerspiegelt.

Das bereinigte EBIT ging im zweiten Quartal 2020 auf (600) Millionen USD zurück, verglichen mit 677 Millionen USD im zweiten Quartal 2019.

Das operative Ergebnis (operativer Verlust) vor Ertragsteuern belief sich für das zweite Quartal 2020 auf (789) Millionen USD im Vergleich zu 595 Millionen USD im zweiten Quartal 2019. Im operativen Verlust vor Ertragssteuern im zweiten Quartal 2020 waren sonstige Ausgaben netto in Höhe von insgesamt 168 Millionen USD enthalten, bestehend aus Umstrukturierungskosten und Abschreibungen, verglichen mit 68 Millionen USD im zweiten Quartal 2019. Unter Ausschluss der sonstigen Ausgaben netto aus beiden Zeiträumen verringerte sich das operative Ergebnis vor Ertragssteuern im zweiten Quartal 2020 um 1,3 Milliarden USD im Vergleich zum zweiten Quartal 2019.

Der Magna International Inc. zurechenbare Netto-(Verlust)/Gewinn betrug für das zweite Quartal 2020 (647) Millionen USD im Vergleich zu 452 Millionen USD im zweiten Quartal 2019. Enthalten im Magna International Inc. zurechenbaren Nettoverlust waren im zweiten Quartal 2020 sonstige Ausgaben netto in Höhe von insgesamt 136 Millionen USD nach Steuern, verglichen mit 57 Millionen USD nach Steuern im zweiten Quartal 2019. Unter Ausschluss der sonstigen Ausgaben aus beiden Zeiträumen verringerte sich der Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn im zweiten Quartal 2020 um 1 Milliarde USD im Vergleich zum zweiten Quartal 2019.

Der verwässerte (Verlust) Gewinn je Aktie sank im zweiten Quartal 2020 auf (2,17) USD, gegenüber zu 1,42 USD im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte verwässerte (Verlust) Gewinn je Aktie sank auf (1,71) USD im Vergleich zu 1,59 USD für das zweite Quartal 2019.

Im zweiten Quartal 2020 flossen 1,2 Milliarden USD an Barmitteln aus dem operativen Geschäft ab, einschließlich 934 Millionen USD für betriebliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. Unsere Investitionsaktivitäten umfassten im zweiten Quartal 2020 169 Millionen USD an Anlagezugängen, 72 Millionen USD an andere und immateriellen Vermögenswerten, sowie 2 Millionen USD an Private-Equity-Investitionen.

FÜR DIE SECHS MONATE ZUM 30. JUNI 2020

Auf konsolidierter Basis haben wir im ersten Halbjahr zum 30. Juni 2020 einen Umsatz von 12,95 Milliarden USD erzielt. Dies stellt ein Rückgang von 37 % gegenüber dem ersten Halbjahr zum 30. Juni 2019 dar. Im Vergleich dazu ging die weltweite Produktion von leichten Nutzfahrzeugen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 33 % zurück. Dies entspricht einem Rückgang von 40 % bzw. 39 % in unseren wichtigsten Produktionsmärkten Nordamerika und Europa und einem Rückgang von 23 % in China.

Im ersten Halbjahr 2020 betrugen der operative Verlust vor Ertragssteuern 403 Millionen USD. Der erwirtschaftete Nettoverlust der Magna International Inc. betrug 386 Millionen USD und der verwässerte Verlust je Aktie 1,29 USD. Dies bedeutet jeweils ein Rückgang im Vergleich zu den ersten sechs Monaten von 2019 von 2,4 Milliarden USD im operativen Verlust, 1.9 Milliarden USD im erwirtschafteten Nettoverlust bzw. 6,12 USD Verlust je Aktie.

Während der ersten sechs Monate zum 30. Juni 2020 sanken das bereinigte EBIT auf (197) Millionen USD und der bereinigte verwässerte (Verlust) Gewinn je Aktie auf (0,83) USD.

Im ersten Halbjahr 2020 erhöhten sich die Barmittel aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der betrieblichen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in Höhe von 317 Millionen USD und wir investierten 910 Millionen USD in betriebliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. Unsere Investitionsaktivitäten im ersten Halbjahr 2020 umfassten 372 Millionen USD an Anlagenzugängen, 165 Millionen USD an Anlagen, sonstigen und immateriellen Vermögenswerten, sowie Private-Equity-Investitionen von 102 Millionen USD, vornehmlich in Bezug auf Waymo.

RÜCKZAHLUNG VON KAPITAL AN AKTIONÄRE

In den ersten drei bzw. sechs Monaten des Jahres 2020 zahlten wir Dividenden in Höhe von 116 Millionen bzw. 237 Millionen USD. Zudem tätigten wir im ersten Quartal 2020 Aktienrückkäufe von 4,8 Millionen für 192 Millionen USD, die auch entwertet wurden.

Unser Vorstand gab für das zweite Quartal eine Dividende von 0,40 USD je Stammaktie bekannt. Diese Dividende wird am 4. September 2020 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 21. August 2020 verzeichnet waren.

Vince Galifi, Chief Financial Officer von Magna, sagte: "Das zweite Quartal 2020 gehörte zu den größten Herausforderungen mit denen die Automobilindustrie je konfrontiert war und was zu unserem ersten normalisierten Betriebsverlust seit mehr als zehn Jahren führte. Dennoch haben wir im Quartal wichtige operative und finanzielle Schritte unternommen, um unser Unternehmen weiter zu stärken. Unsere aktualisierte Finanzprognose für 2020 spiegelt unsere Erwartungen einer soliden Erholung der Gewinne und des Cashflows in der zweiten Hälfte dieses Jahres wider."

SEGMENT-ÜBERSICHT

($Millions unless otherwise noted) For the three months ended June 30, Sales Adjusted EBIT 2020 2019 Change 2020 2019 Change Body Exteriors & Structures $ 1,623 $ 4,243 $ (2,620 ) $ (315 ) $ 341 $ (656 ) Power & Vision 1,298 2,808 (1,510 ) (226 ) 201 (427 ) Seating Systems 524 1,452 (928 ) (84 ) 83 (167 ) Complete Vehicles 933 1,802 (869 ) 44 43 1 Corporate and Other (85 ) (179 ) 94 (19 ) 9 (28 ) Total Reportable Segments $ 4,293 $ 10,126 $ (5,833 ) $ (600 ) $ 677 $ (1,277 )

For the three months ended June 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2020 2019 Change Body Exteriors & Structures (19.4 )% 8.0 % (27.4 )% Power & Vision (17.4 )% 7.2 % (24.6 )% Seating Systems (16.0 )% 5.7 % (21.7 )% Complete Vehicles 4.7 % 2.4 % 2.3 % Consolidated Average (14.0 )% 6.7 % (20.7 )% ($Millions unless otherwise noted) For the six months ended June 30, Sales Adjusted EBIT 2020 2019 Change 2020 2019 Change Body Exteriors & Structures $ 5,299 $ 8,551 $ (3,252 ) $ (116 ) $ 704 $ (820 ) Power & Vision 3,821 5,891 (2,070 ) (91 ) 417 (508 ) Seating Systems 1,785 2,885 (1,100 ) (44 ) 177 (221 ) Complete Vehicles 2,254 3,730 (1,476 ) 94 71 23 Corporate and Other (209 ) (340 ) 131 (40 ) 28 (68 ) Total Reportable Segments $ 12,950 $ 20,717 $ (7,767 ) $ (197 ) $ 1,397 $ (1,594 )

For the six months ended June 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2020 2019 Change Body Exteriors & Structures (2.2 )% 8.2 % (10.4 )% Power & Vision (2.4 )% 7.1 % (9.5 )% Seating Systems (2.5 )% 6.1 % (8.6 )% Complete Vehicles 4.2 % 1.9 % 2.3 % Consolidated Average (1.5 )% 6.7 % (8.2 )%

Weitere Informationen zu unseren Segmentergebnissen finden Sie in unserer Management's Discussion and Analysis (MD&A) und der Analyse unserer operativen und Finanzergebnisse sowie in den Zwischenabschlüssen.

PROGNOSE FÜR 2020

Light Vehicle Production (Units) North America 12.5 million Europe 15.9 million Total Sales $30.0 - $32.0 billion Adjusted EBIT Margin(2) 2.9% - 3.3% Interest Expense, net Approximately $90 million Income Tax Rate(3) Approximately 30% Capital Spending Approximately $1.4 billion (2) Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales

(3) The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based on current tax legislation

Bei dieser Prognose für 2020 sind wir von folgenden Annahmen ausgegangen:

• Produktionsvolumen von leichten Nutzfahrzeugen 2020 (wie oben dargelegt); • Keine wesentlichen unangekündigten Übernahmen oder Veräußerungen; und • Folgende Devisenkurse werden für die Währungen der meisten Länder, in denen wir Geschäfte tätigen verwendet: - 1 Kanadischer Dollar entspricht USD 0,732 - 1 Euro entspricht USD 1,121

Gegenwärtig besteht aufgrund erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Verbrauchernachfrage, sowie anhaltender COVID-19-Risiken, für verschiedene Aspekte unseres Geschäfts und der Automobilindustrie eine erhöhte Unsicherheit in Bezug auf unserer obigen Prognose, wie in unserem MD&A für das zweite Quartal 2020, unserem Jahresinformationsblatt / Formular 40-F mit Datum vom 27. März 2020 und in den nachfolgenden Informationen dargestellt.

In unserer Pressemitteilung vom 26. März 2020 haben wir unsere Prognosen für 2020 und 2022 zurückgezogen. Während wir mit den obigen Ausführungen unsere Prognosen für das Jahr 2020 aktualisiert haben, geben wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognosen für die Zeiträume nach 2020 bekannt.

ABGLEICH VON NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

Adjusted EBIT The following table reconciles net income to Adjusted EBIT: For the three months ended June 30, 2020 2019 Net (loss) income $ (652 ) $ 450 Add (deduct): Interest expense, net 21 14 Other expense, net 168 68 Income taxes (137 ) 145 Adjusted EBIT $ (600 ) $ 677 Adjusted EBIT as a percentage of sales ("Adjusted EBIT margin") Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below: For the three months ended June 30, 2020 2019 Sales $ 4,293 $ 10,126 Adjusted EBIT $ (600 ) $ 677 Adjusted EBIT as a percentage of sales (14.0 )% 6.7 % Adjusted diluted earnings per share The following table reconciles net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: For the three months ended June 30, 2020 2019 Net (loss) income attributable to Magna International Inc. $ (647 ) $ 452 Add (deduct): Other expense, net 168 68 Tax effect on Other expense, net (32 ) (11 ) Adjusted net (loss) income attributable to Magna International Inc. $ (511 ) $ 509 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 298.4 319.5 Adjusted diluted (loss) earnings per share $ (1.71 ) $ 1.59

ABGLEICH VON NON-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

Adjusted EBIT The following table reconciles net income to Adjusted EBIT: For the six months ended June 30, 2020 2019 Net (loss) Income $ (400 ) $ 1,551 Add (deduct): Interest expense, net 38 45 Other expense (income), net 168 (611 ) Income taxes (3 ) 412 Adjusted EBIT $ (197 ) $ 1,397 Adjusted EBIT as a percentage of sales ("Adjusted EBIT margin") Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below: For the six months ended June 30, 2020 2019 Sales $ 12,950 $ 20,717 Adjusted EBIT $ (197 ) $ 1,397 Adjusted EBIT as a percentage of sales (1.5 )% 6.7 % Adjusted diluted earnings per share The following table reconciles net income attributable to Magna International Inc. to Adjusted diluted earnings per share: For the six months ended June 30, 2020 2019 Net (loss) income attributable to Magna International Inc. $ (386 ) $ 1,558 Add (deduct): Other expense (income), net 168 (611 ) Tax effect on Other expense (income), net (32 ) 93 Adjusted net (loss) income attributable to Magna International Inc. $ (250 ) $ 1,040 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 300.3 322.9 Adjusted diluted (loss) earnings per share $ (0.83 ) $ 3.22

Einige der oben in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Finanzkennzahlen werden auf Non-GAAP-Basis bereitgestellt. Wir stellen keine Überleitung solcher zukunftsgerichteten Kennzahlen an vergleichbaren, gemäß U.S. - GAAP berechneten und ausgewiesenen Finanzkennzahlen zur Verfügung. Dies wäre potenziell irreführend und nicht praktikabel, da es schwierig ist, Posten zu projizieren, die in welcher Zeitperiode auch immer, den laufenden Betrieb nicht widerspiegeln. Die Größenordnung dieser Posten können jedoch erheblich sein.

Diese Pressemitteilung sowie unsere Management's Discussion and Analysiseinsehbar und wurden über das System for Electronic Document Analysis and Retrievalverfügbar ist, sowie über das Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval Systemzugänglich ist.

Für interessierte Analysten und Aktionäre werden wir am Freitag, den 7. August 2020, um 8:00 Uhr ETzur Verfügung stellen. Die Folienpräsentation zur Telefonkonferenz sowie die Zusammenfassung unserer Finanzlagewerden am Freitag vor der Konferenz auf unserer Website verfügbar sein.

