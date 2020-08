HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Coronavirus:



"Diese Pandemie beeinträchtigt das Leben deutlich mehr, als es die Menschen wahrhaben wollen. Und die ökonomischen Auswirkungen sind gerade in den weniger gut entwickelten Ländern so dramatisch, dass der Schutz vor Corona eventuell genauso schlimme oder gar schlimmere Folgen zeitigen wird wie die Epidemie selbst. Dennoch kann die Reaktion nicht darin bestehen, jetzt fröhliche Urstände zu feiern, weil genau das einem kalkulierten Totschlag an Alten und Kranken gleich käme - und die noch im März von Kritikern gepriesene Herdenimmunität funktioniert eben nicht, wie das erfolglose schwedische Experiment auf traurige Weise zeigte. also: Urlaubspläne reduzieren. Riskante Ziele streichen. Sich schützen. Andere schützen. Anders geht es nicht."/yyzz/DP/he

