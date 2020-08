Der erste Handelstag der deutschen Biotech-Schmiede CureVac (WKN: A2P71U) an der amerikanischen Technologie-Börse Nasdaq liegt hinter uns. Der IPO-Preis von 16 US-Dollar je Aktie wurde bereits an Tag 1 weit übertoffen. Zum Handelsschluss sorgte der Hype um CureVac-Aktien für ein Plus von unfassbaren +249,38% auf den Zeichnungskurs. Der Konkurrent von BioNTech (WKN: A2PSR2) kommt damit bereits auf rund 10 Milliarden US-Dollar Börsenwert. Was macht CureVac überhaupt? Die Tübinger Firma CureVac ist ...

