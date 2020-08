Im Zuge der Liquidationswellen, die über die Kapitalmärkte ab März 2020 hinwegschwappten, kam auch der Zuckerpreis unter die Räder. Dabei verlor er in der Spitze 42,7 %, um bei 0,09042 Dollar (linkes gelbes Rechteck in Chart 1) wieder nach oben zu drehen.Ein Blick auf die Fibonacci-Retracements dieser Bewegung zeigt nun, dass die Erholung des Zuckerpreises an einem kritischen Punkt angelangt ist, nämlich am 61,8 %- Retracement seiner Erholung (s. rechtes gelbes Rechteck in Chart 1).Diese Marke stellt strukturtechnisch eine zentrale Hürde dar. Sollte der Zuckerpreis diese überwinden, dürfte die Interpretation der weiteren Entwicklung deutlich positiver ausfallen.

