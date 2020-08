Die Kalenderwoche 33 (10. bis 14. August 2020) ist von der Veröffentlichung zahlreicher Halbjahreszahlen am KMU-Anleihemarkt geprägt - manche mehr, manche deutlich weniger von der Corona-Pandemie betroffen. Zudem wird eine Anleihe-Emission aus dem Immobilien-Bereich für Ende August angekündigt, eine Anleihe-Aufstockung geprüft und eine Blockchain-Emission angestrebt. Eine Menge los in der KW33.

Neuemission - die Coreo AG hat die Begebung einer fünfjährigen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289D70) mit einem jährlichen Zinskupon von 6,75% und einem Volumen von bis zu 30 Mio. Eurobeschlossen. Der Kupon soll dabei halbjährlich ausgezahlt und die Anleihe öffentlich angeboten werden. Das auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussierte Unternehmen will die Erlöse aus der Anleihe zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums verwenden. Die Zeichnungsfrist startet am 24. August und soll bis zum 8. September 2020 laufen. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA prüft nach eigenen Angaben die Erhöhung ihrer im Februar 2020 begebenen vierjährigen Unternehmensanleihe um ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro.Zudem schlägt Mutares den Anleihegläubigern eine Änderung der bestehenden Anleihebedingungen vor. Die Mutares-Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) hat bislang ein platziertes Volumen von 50 Mio. Euro.

Die publity AG plant indes nach eigenen Angaben die Emission Blockchain-basierter Token zur digitalen Verbriefung von Aktien ihrer Tochtergesellschaft PREOS Real Estate AG. Einen entsprechenden Beschluss hat der publity-Vorstand in dieser Woche gefasst.Die Emission samt öffentlichem Angebot soll voraussichtlich im vierten Quartal 2020 erfolgen.Eine erste Tranche soll dabei in Höhe von 500 Mio. Euro tokenisiert werden. Die dafür notwendigen PREOS-Aktien sollen aus dem Bestand von publity bereitgestellt werden. Des Weiteren hat die publity AG in dieser Woche ein 80 Mio. Euro umfassendes Umbauprojekt bei einer Immobilie aus dem eigenen Konzernbestand erfolgreich abgeschlossen. In dem Objekt in Essen hat am 11. August plan- und fristgerecht das neue Polizeipräsidium der Stadt Essen den Betrieb aufgenommen.

Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG stufen die die beiden vierjährigen 5,50%-Ferratum-Anleihen 2018/22 (A2LQLF) und 2019/23 (A2TSDS) trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen ein. Aufgrund der bisherigen unverändert hohen Ertragskraft der letzten ...

