Düsseldorf (ots) - Bei den beiden mit dem Coronavirus infizierten Profis des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf handelt es sich um Nana Ampomah und Dawid Kownacki. Das meldet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Onlineausgabe) unter Berufung auf Mannschaftskreise. Der Verein hatte am Freitagabend bekanntgegeben, dass es zwei Corona-Fälle im Kader gibt, die Namen der Betroffenen allerdings nicht genannt. Die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam wurden bis auf Weiteres in häusliche Quarantäne geschickt.



Fortuna Düsseldorf bestritt noch am frühen Freitagabend sein erstes Testspiel gegen den Fünftligisten TSV Meerbusch. Offenbar hatten bis zum Anpfiff der Partie die Testergebnisse nicht vorgelegen. Ampomah und Kownacki waren beide bei dem Spiel dabei. Die Mannschaft wurde nach Abpfiff informiert.



