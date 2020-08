Der Online-Broker Smartbroker betreut seit dieser Woche Vermögenswerte in Höhe von über 1 Milliarde Euro. Das gab der Berliner Finanzdienstleister wallstreet:online capital AG in dieser Woche bekannt. Das Unternehmen feiert gleichzeitig einen weiteren Erfolg: Durch das enorme Interesse am eigenen Online-Broker und der nach wie vor positiven Entwicklung beim bankenunabhängigen Discount-Anlagevermittler FondsDISCOUNT.de, konnten die Assets under ...

Den vollständigen Artikel lesen ...