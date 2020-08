Varta muss nach ordentlichen Zahlen in dieser Woche etwas Federn lassen. Von 125 Euro geht es zurück auf 116. Wir hatten zuletzt im Börsendienst empfohlen einen Teil der Gewinne auf Varta zu sichern und in unserem Bonus 15 Prozent Gewinne kassiert. Die Aktie klopft beim alten Rekord an, weshalb von Seiten der Short-Spekulanten ebenfalls wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...