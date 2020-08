NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat ihm wohlgesonnene Mitglieder einer New Yorker Polizeigewerkschaft über einen Spitznamen für seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden abstimmen lassen. "Was ist besser: "Schläfriger Joe" oder "Langsamer Joe"?", fragte Trump bei einer Veranstaltung in Bedminster (New Jersey). "Ich wusste es!", verkündete er, nachdem sich die versammelten Mitglieder der Polizeigewerkschaft NYC PBA mit ihren Rufen für "schläfrig" entschieden hatten. Ziel des Events am Freitag (Ortszeit) war, Trump die Unterstützung der Gewerkschaft für die Präsidentenwahl im November auszusprechen.



Trump nutzte die Veranstaltung auch für politische Angriffe auf Biden und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris. "Niemand wird sicher sein in Bidens Amerika", sagte er. Zugleich ermutigte der Präsident die Polizisten, zurückzuschlagen, wenn sie von Demonstranten angegriffen würden./so/DP/men

