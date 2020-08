Aktien im Schnelltest. Endlich war es mal wieder soweit: Bernecker-Redakteur Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") ordnete im Gespräch mit Michael Hüsgen wieder mal eine Reihe von Aktien für Sie ein. Der Schnelltest enthält Einblicke in Teil 2 der ansonsten längeren Gesamtsendung im Rahmen des kostenpflichtigen Bernecker TV-Programms. Was lag in der Sendung vom 13.08.2020 auf dem Tisch?





++ Barrick Gold - Performance nicht ganz überzeugend

++ Carnival - Problemfaktor Verwässerung

++ Dt. Telekom - Indirekter Discount-Einstieg in T-Mobile US?

++ Bayer - kurs immer noch im Keller, aber ...

++ Tele Columbus - Charttechnik knistert vor Spannung

++ Alteryx - Übernahmekandidat!

++ Medios - Geschmäckle

++ Lemonade - Astronomische Bewertung?

++ Deutsche Familienversicherung als Alternative





