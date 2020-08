Wie bereits in unserem Analysebericht zu EVOTEC (DE0005664809) vom 13.08. kommuniziert, haben wir die Aktie nach einer in unseren Augen stark enttäuschenden Halbjahreszahlen-Vorlage mit gestriger Börseneröffnung (XETRA) zum Kurs von 22,36 Euro aus unserem Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN eliminiert.Mit Eröffnung der lokalen Börse (Tokio) am Montag, d. 17.08., werden wir im Gegenzug zum EVOTEC-Verkauf nun die japanische Aktie von INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL LTD. - DENTSU (kurz: ISI - DENTSU oder ISID / Aktien-ISIN: JP3551530003) neu in unser Themendepot aufnehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...