Am Freitagabend hat US-Präsident Donald Trump eine Anordnung unterschrieben, die den Tiktok-Eigner Bytedance zur Rückabwicklung der 2017er Akquisition des US-amerikanischen Videodienstes Musical.ly oder zur Vernichtung aller US-Daten zwingt. 90 Tage gibt US-Präsident dem chinesischen Unternehmen Bytedance. Bis dahin muss der Tiktok-Eigner den einstmals als Musical.ly in den USA aktiven Videodienst wieder ausgliedern und an ein amerikanisches Unternehmen verkaufen oder sich zurückziehen und die erhaltenen Daten aller US-Bürger vernichten. Die Anordnung kann hier als PDF heruntergeladen werden. Untersuchung läuft seit November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...