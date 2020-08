Die steigenden Corona-Neuinfektionen verunsichern auch die Börsianer, die Berichtssaison hat ihren Höhepunkt überschritten. Das neue Konjunkturpaket in den USA ist immer noch nicht abgesegnet, der Streit mit China schwelt ebenfalls weiter. Ein Aufschwung am Aktienmarkt könnte kurzfristig schwierig werden. Ein Wochenausblick. Ein richtiger "Kracher" war die vergangene Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt sicherlich nicht, und auch die kommenden Handelstage dürften angesichts der wieder steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...