Schlumberger (SLB): bei Ölpreis-Anstieg könnte die Aktie nach oben schießen! >>> PULLBACK-SETUP <<<

Aktueller Rücksetzer der Schlumberger-Aktie (SLB) zum 20-Tagesdurchschnitt ist ideal für einen Long-Einstieg. Details HIER bei ratgeberGELD.at

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Die Aktie korreliert stark mit der Entwicklung des Ölpreises und hat sich vom Jahrestief im März immer noch nicht richtig erholen können. Sie weist im Verlauf der vergangenen sechs Monate einen Verlust von über 40 Prozent auf. Der aktuelle Rücksetzer vom letzten Pivot-Hoch in Richtung des 20er-EMA könnte ideal für einen Long-Einstieg sein.Schlumberger Ltd. ist spezialisiert auf Dienstleistungen und technische Lösungen für die Mineralölindustrie von der Erkundung der Lagerstätten über die Förderung des schwarzen Goldes bis hin zur Produktion von Endprodukten. Krisenbedingt hatte das Unternehmen aus Houston / Texas deutliche Umsatz- und Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Mit einer Erholung des Ölpreises könnte es aber schnell in die Erfolgsspur zurückfinden.Kaufsignal: 20.18 USD, Kursziel: 21.27 USD, Stopp Loss: 19.58 USDWünschenswert wäre eine weitere Annäherung des Kurses an den 20er-EMA, so dass wir Trigger und Stopp Loss enger setzen können und das Chance-Risiko-Verhältnis höher ausfällt. Wir gehen von einer kurzfristigen Erholung des Ölpreises aus, was unser Setup unterstützen würde, sehen aber auch, dass ein erneuter Einbruch der Wirtschaft diesen wieder nach unten ziehen könnte.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SLB.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/schlumberger-slb-bei-oelpreis-anstieg-koennte-die-aktie-nach-oben-schiessen/