Eine "heiße" Woche liegt hinter uns. Die Volatilität nahm insbesondere am Dienstag zu, als der DAX seinen Widerstand überspringen konnte. In diesem Zuge kam es zur Eroberung der 13.000 - eine Marke, die jedoch zum Wochenausklang nicht mehr verteidigt werden konnte. Während der erste Handelstag der vergangenen Woche noch verhalten startete, konnte bereits am Dienstag der Ausbruch auf der Oberseite ...

