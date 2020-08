DAX-Test der 13.000 erfolgt, hält das hohe Niveau über den August?

Die Volatilität nahm insbesondere am Dienstag zu, als der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) seinen Widerstand überspringen konnte. In diesem Zuge kam es zur Eroberung der 13.000 - eine Marke, die jedoch zum Wochenausklang nicht mehr verteidigt werden konnte.

Während der erste Handelstag der vergangenen Woche noch verhalten startete, konnte bereits am Dienstag der Ausbruch auf der Oberseite erfolgen. Nicht nur die Widerstandszone um 12.750 bis 12.800 wurde übersprungen, sondern auch gleich die runde 13.000er-Marke erreicht. Am Mittwoch dann sogar per Schlusskurs, nachdem in diesem Zusammenhang das GAP aus Ende Juli gleich mit geschlossen werden konnte.

Doch damit war das Momentum auf der Oberseite erst einmal erschöpft. Bereits der Donnerstag war ein schwächerer Handelstag und der Freitag zeigte, wie schnell das Momentum sich umkehren kann. Das entsprechende Trading dazu vollzog ich transparent auf meinen Social-Media-Kanälen (Facebook, Twitter, Instagram) wie hier auszugsweise zu sehen:

Der Schwung war auch erst einmal im Technologie-Index Nasdaq raus. Der Index korrigierte zumindest kurz, bevor eine neue Meldung die Kurse erneut anheizte: Tesla möchte einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5 durchführen. Anleger könnten hier durch den attraktiveren Aktienkurs für den Fortbestand der Rallye sorgen, ebenso wie bei Apple.

Auf der anderen Seite enttäuschte Cisco Systems und politisch der US-Kongress, welcher weiterhin uneinig über die weitere Ausgestaltung eines Corona-Rettungspaketes ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...