Die Ölpreise sind auch am Freitag ihrer Seitwärtsbewegung der letzten Tage treu geblieben. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten hat auch die Ölpreise ausgebremst. Wie reagieren wir darauf? Szenarien für den Ölmarkt Trotz der Verluste baut der Ölmarkt in der zweiten Handelswoche in Folge auf Wochenbasis ein Plus aus. Als stabilisierend gilt unter anderem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA, der am Mittwoch für Auftrieb ...

