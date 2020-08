Der Kurs von BioNTech auf dem Aktienmarkt ist und bleibt auch weiterhin eine Wundertüte, denn auch am Freitag konnte die Aktie wieder nicht überzeugen. Der Börsengang eines großen Konkurrenten stahl der BioNTech-Aktie die Show, die deshalb hohe Einbußen in Kauf nehmen musste. Die Lage für BioNTech bleibt also prekär, dem Abwärtstrend sollte so langsam entgegengewirkt werden!

Anleger-Tipp: Wie wird sich BioNTech weiter entwickeln? Kann das Mainzer Unternehmen dem Negativtrend entgegenwirken? Wir haben das Wertpapier analysiert, einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...