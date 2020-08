NEW YORK, Aug. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf seiner fünften Etappe am 16. August 2020 (22 Uhr EDT) startet KAWS: HOLIDAY SPACE eine Reise in den Weltraum! Seit 2018 landet das KAWS:HOLIDAY Projekt in Seoul, Taipeh, Hongkong und Japan und zieht ein globales Publikum an. In erneuter Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Partner AllRightsReserved hebt, KAWS:HOLIDAY jetzt ab. Menschen aus der ganzen Welt können mit COMPANION dem Alltag entkommen, während er sich auf eine Reise begibt, die zu einem Ziel jenseits unserer Atmosphäre führt. Folgen Sie der spannenden Reise von COMPANION, bei der er aus einer neuen Perspektive auf die Erde zurückblickt.

Für zieht COMPANION einen Astronautenanzug an und bringt einen Versuchsballon 41,5 Kilometer hoch in die Stratosphäre. Nach Erreichen extrem hoher Geschwindigkeiten gipfelt das Abenteuer von COMPANION in einem 2-stündigen schwerelosen Spaziergang im unbewohnten Raum, bevor er zur Erde zurückkehrt. Der gesamte Erkundungsprozess dauerte ca. 8 Stunden von der Vorbereitung des Starts bis zur Landung. Es wurde mit einer 360-Grad-Panorama-Videokamera aufgenommen, die den historischen Moment von COMPANION festhält und sein 20-jähriges Bestehen markiert.

KAWS denkt immer darüber nach, wie Skulpturen aussehen können. "In diesem Jahr wurden so viele Projekte abgesagt. Ich wollte eines erstellen, das ein sicheres Erlebnis von zu Hause ermöglicht. Da es dieses Jahr 20 Jahre her ist, seit ich COMPANION geschaffen habe, habe ich versucht, alle Einschränkungen zu umgehen und etwas Besonderes zu tun. Ich habe mich in den letzten Monaten so eingeschränkt gefühlt, dass die Schaffung eines solchen Projekts eine echte Chance für mich war, einfach zu entkommen."

KAWS:HOLIDAY SPACE Videoübertragung Auf KAWS IG: @kaws (https://www.instagram.com/kaws/) Auf AllRightsReserved IG: @arr.allrightsreserved (https://www.instagram.com/arr.allrightsreserved/) Auf AllRightsReserved Facebook: @AllRightsReserved (https://www.facebook.com/ARR.allrightsreserved/)

Der international bekannte Künstler KAWS machte sich in Brooklyn, New York (USA), einen Namen und hat Kunstausstellungen auf der ganzen Welt veranstaltet. Er malte Schädel und XX-Augen auf Werbelichtkästen, Telefonzellen und Bushaltestellen, was später zu seinem Markenzeichen wurde. Die Arbeiten von KAWS haben einen starken Einfluss auf die zeitgenössische visuelle Kultur und sind in Europa, Amerika und Japan sehr gefragt.

AllRightsReserved (ARR) wurde 2003 gegründet und ist ein Kreativstudio mit Sitz in Hongkong. ARR begann seine langfristige Partnerschaft mit dem weltberühmten amerikanischen zeitgenössischen Künstler KAWS mit KAWS:PASSING THROUGH im Jahr 2010. Diese Zusammenarbeit wurde mit KAWS:HOLIDAY, der riesigen aufblasbaren COMPANION-Skulptur fortgesetzt, die in verschiedenen entspannten Posen an verschiedenen Orten, darunter Korea (Juli 2018), Taipeh (2019), Januar), Hongkong (März 2019) und Japan (Juli 2019), ausgestellt wurde.

