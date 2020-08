MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" (Montag) schreibt zur Umbenennung von Zigeunersauce:



"Die "Zigeunersauce" von Knorr wird in "Paprikasauce Ungarische Art" umbenannt: Welch eine Großtat des Lebensmittelkonzerns Unilever gegen die Wucherungen des Rassismus! Der Mohr hat ohnehin seine Schuldigkeit getan, hurra, auf in die diskriminierungsfreie Zukunft! Kulturell vervollkommnet durch den früheren "Zigeunerbaron", der nun als "Adliger ungarischer Art" singt. Im Ernst: Nicht ein Vorurteil wird durch die Spachbereinigung verschwinden. Deshalb weist der Zentralrat der Sinti und Roma neben Lob für die Aktion darauf hin, dass Zigeunerschnitzel oder Zigeunersauce nicht das Dringlichste sind, was die Minderheit bewegt. In der EU leben nach Schätzungen mindestens zehn Millionen Roma. In keinem Land ist es bisher gelungen, einen Weg für gedeihliches Zusammenleben mit der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung zu finden. Die Vorbehalte auf beiden Seiten sind zementiert. Damit sollte sich die Gesellschaft beschäftigen, und nicht mit Sauce."/zz/DP/men

