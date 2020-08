=== 06:30 CN/Geely Automobile Holdings Ltd, Ergebnis 1H, Hangzhou *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H, Luxemburg *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, BI-PK, Dortmund 13:30 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak, PK nach Präsidiumssitzung, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: 19,0 zuvor: 17,2 *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - DE/Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerk- schaft (EVG), Beginn von vorgezogenen Tarifverhandlungen (bis 21.8.), Frankfurt - EU/weitere Runde der Post-Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU (bis 21.8.), Brüssel - US/Nominierungsparteitag der Demokraten (bis 20.8.), Milwaukee ===

