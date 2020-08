Auch wenn die Aktienposition in der SHANDONG WEIGAO GROUP (CNE100000171), einem internationale führenden chinesischen Hersteller in der Herstellung von Krankenhausutensilien (Spritzen, Infusionssets, Bluttransfusionssets, Blutbeutel etc.) sowie von künstlichen orthopädischen Gelenken, Knochen und Prothesen in unserem Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV bis dato exzellent abgeschnitten hat (Performance + 38,2 % seit Erstaufnahme am 01.06.2020), stellen wir die Aktie nunmehr mit morgiger Börseneröffnung (17.08.) an der Hauptbörse Hongkong zum Verkauf.Infolge der jüngsten rasanten Kursrallye attestieren die Analysten der Aktie im Konsens aktuell eine Überbewertung von über 20 %, so dass vermutlich aus diesem Grund der Titel bereits in der letzten Woche mit einem Kursverlust von mehr als - 10 % eine deutliche charttechnische Schwächeneigung aufwies. Zudem wird der Konzern seine Halbjahreszahlen erst am 26.08. präsentieren, so dass auch aus dieser Sicht bis dahin noch ein verstärkter Aktienkursdruck eintreten könnte.

