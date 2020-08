The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B119672 ERSTE GP BNK 13-20FLR MTN BD00 BON EUR NCA KW6B XFRA AU0000KFWHO9 KRED.F.WIED.10/20 MTN AD BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A12UE22 IKB DT.IND.BK.MTN 15/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2BN965 IKB DT.IND.BK. 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB8C69 NORDLB 5-PHASEN-BD.23/14 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1K0S22 BRANDENBURG LSA 12/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US760942AS16 URUGUAY 06/36 BD01 BON USD NCA XFRA USU52799BD11 LEVI STRAUSS 20/25 2 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS1100379459 KRED.F.WIED.14/20 MTN ND BD01 BON NZD NCA XFRA XS1941788082 DZ BANK IS.A1098 BD01 BON USD NCA XFRA DE000NLB8DM9 NORDLB VAR. IS.S.1789 DL BD02 BON USD NCA XFRA US25152R2U64 DT.BANK SEN.NTS.DL 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US25152R2V48 DT.BANK SEN.NTS.DL 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US984121CM35 XEROX CORP. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA USU9029YAD23 UBER TECHNO. 20/25 REGS BD02 BON USD N