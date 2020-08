FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.076 EUR

0OO XFRA CA5179071017 LASSONDE INDUST.INC. A 0.416 EUR

WXIG XFRA DE000DWS0XF8 FOS RENDITE U.NACHHALTI.A 0.700 EUR

