FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.491 EURW8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.396 EURVMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.288 EURDYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.576 EURM6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.127 EURLTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.053 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.008 EURHCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EURETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 0.119 EUREDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.648 EURCHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 1.093 EURESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.008 EURADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.305 EURAFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.237 EURRTHA XFRA SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50 0.025 EURFOMC XFRA MXP320321310 FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS 0.059 EURWHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD 0.022 EUR2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.186 EUR12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.306 EURDHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.169 EUROCW XFRA BE0003816338 EURONAV NV NAM. 0.398 EURQCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.139 EUR4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.161 EUR8FT XFRA NL0011279492 FLOW TRADERS N.V. EO -,10 4.000 EUR13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.174 EURGC6 XFRA CA74167P1080 PRIMO WATER CORP. 0.051 EURDEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.263 EUREQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 2.253 EURPW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.220 EURHKT XFRA HK0000179108 HK ELECTR.INV.+HK EL.I.ST 0.017 EURA0B XFRA US0226631085 AMALGAMATED BK.A DL-,01 0.068 EUR0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.093 EUR13X XFRA KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS 0.009 EURI91 XFRA KYG6771K1022 IGG INC. DL-,0000025 0.055 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.080 EUR