FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US46121Y1029 INTREPID POTASH DL -,001

1AKA XFRA NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA NK1,08

RM9 XFRA AU000000ENT8 ENTERPRISE METALS LTD

7AC XFRA SE0009268717 ACARIX AB

8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001

