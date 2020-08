Der amerikanische Spielwarenhersteller Hasbro Inc. (ISIN: US4180561072, NASDAQ: HAS) schüttet am heutigen Montag eine vierteljährliche Dividende von 0,68 US-Dollar je Aktie aus. Record date war der 3. August 2020. Auf das Gesamtjahr gesehen schüttet das Unternehmen 2,72 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 79,63 US-Dollar (Stand: 14. August 2020) entspricht das einer Dividendenrendite von 3,42 Prozent. Im ...

