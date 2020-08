Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Gold während der Pandemie einen guten Entwicklung genommen hat. Eine Unze Gold schloss am Freitag zum ersten Mal in der Geschichte über 2.000 US-Dollar. Das ist toll, wenn du Gold besitzt, aber es ist kein Zeichen für eine gesunde Weltwirtschaft. Nicht, dass wir im Moment weitere Anzeichen dafür bräuchten. Aber selbst während Gold auf neue Rekorde drängt, wird Gold in den verschiedenen Finanzpublikationen in Meinungsartikeln verspottet und als überkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...