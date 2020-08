Düsseldorf (ots) - Mit dem Engagement bei Hunting/Her HR-Partners baut Stanton Chase seine strategische Positionierung im Bereich Diversity ausDie auf weibliche Fach- und Führungskräfte fokussierte Personalberatung Hunting/Her HR-Partners (https://www.huntingher.com) wird Teil des weltweit agierenden Executive-Search Unternehmens. Das gaben die beiden Geschäftsleitungen in Düsseldorf bekannt."Mit diesem Engagement unterstreicht Stanton Chase (https://www.stantonchase.com/de/) die hohe Bedeutung des Themas Diversity für unser Haus. Indem wir die branchenspezifischen Kompetenzen von Stanton Chase um die genderspezifische Expertise der Kolleginnen und Kollegen von Hunting/Her ergänzen, können wir unsere Kunden noch gezielter darin unterstützen, ihre Diversity-Ziele zu erreichen" so Andreas Ehrhardt, Geschäftsführer Stanton Chase in Düsseldorf.Ähnlich äußerte sich auch Regina Lindner, Managing Partnerin von Hunting/Her. "Unsere Kunden profitieren wie gewohnt von unserer langjährigen Erfahrung als Spezialist im Bereich Female Executive Search, welche nun synergetisch verstärkt wird durch die weltweite Infrastruktur und das Know-How einer Top-10-Beratung."Als Teil von Stanton Chase sei Hunting/Her in der Lage, auch internationale Lösungen bieten zu können. "Schließlich sind Diversity und Inclusion global ein zentrales Thema für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen".Beide Personalberater stimmten in ihrer Einschätzung darin überein, dass die erfolgreiche Implementierung von Mixed Leadership eine der zentralen Aufgaben der kommenden Dekade für Unternehmen sein wird - "und zwar auch und primär aus ökonomischen Gründen" betonte der Headhunter (http://www.huntingher.com/headhunter). "Diverse Teams wirken komplementär, zeigen kreativere Problemlösungsansätze und führen zu einer höheren Innovationsrate".Stanton Chase International zählt zu den führenden, weltweit tätigen Executive Search-Beratungsunternehmen. Kernkompetenz ist die Besetzung von Führungspositionen in allen Branchen. Gegründet 1990, ist Stanton Chase International mit 74 Standorten auf allen Kontinenten vertreten. Neben dem weltweit stärksten Büro in Düsseldorf, verfügt Stanton Chase in Deutschland über weitere Büros in Frankfurt und Stuttgart. Außer Executive Search zählen Executive Audits sowie Board Services zu den Geschäftsfeldern.Pressekontakt:Gabriele BauerExecutive Assistant+49(0)40 88 14 75 49gabriele.bauer @huntingher.comwww.huntingher.comOriginal-Content von: HUNTING/HER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141876/4680714