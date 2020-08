TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bestätigt vorläufige ZahlenDGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bestätigt vorläufige Zahlen17.08.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 17.08.2020TTL bestätigt vorläufige Zahlen* Umsatzerlöse im ersten Halbjahr auf 2,6 Mio. EUR gestiegen* Konzernergebnis von 1,3 Mio. EURDie TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL AG", "TTL") (ISIN DE0007501009) hat heute ihren Halbjahresbericht 2020 veröffentlicht und bestätigt damit das vorläufige Ergebnis.Die Umsatzerlöse aus Managementleistungen für Beteiligungsunternehmen stiegen im ersten Halbjahr deutlich auf 2,6 Mio. EUR (H1/2019: 0,3 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung der nahezu unveränderten Personalaufwendungen von 0,5 Mio. EUR (H1/2019: 0,6 Mio. EUR) sowie der übrigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen von per saldo 0,6 Mio. Euro (H1/2019: 0,5 Mio. EUR) ergibt sich ein Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro (H1/2019: 0,8 Mio. EUR).Das Beteiligungsergebnis betrifft im Wesentlichen die TTL Real Estate GmbH. Es lag aktuell bei 0,8 Mio. EUR (H1/2019 inklusive der Erträge aus stillen Beteiligungen: 3,3 Mio. EUR) und resultiert im Wesentlichen aus der at-Equity-bilanzierten aufgestockten Beteiligung an der DIC Asset AG. Das Beteiligungsergebnis des Vorjahreszeitraums war maßgeblich geprägt durch den Verkauf der Anteile an der GEG German Estate Group. Bei Zins Aufwendungen auf Vorjahresniveau erzielte die TTL im ersten Halbjahr 2020 ein Konzernergebnis von 1,3 Mio. EUR (H1/2019: 2,2 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,06 EUR (H1/2019: 0,10 Euro)."Das erste Halbjahr war geprägt von der COVID-19-Pandemie, was sich auch im Halbjahresergebnis der TTL AG widerspiegelt. Wir sehen aber, dass sich die für uns relevanten Asset-Klassen wieder positiv entwickeln und erwarten daraus Investitionsmöglichkeiten für die der TTL", sagt Theo Reichert.Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/finanzberichte.html verfügbar.Über TTL:Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009/Börsenkürzel TTO) ist eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt spezialisierte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel ist es, als Beteiligungsholding profitable Investments einzugehen, diese zu begleiten und weiterzuentwickeln, um an ihrer Wertsteigerung zu partizipieren und die Ertragskraft der TTL AG im Interesse der Aktionäre nachhaltig zu steigern. TTL investiert sowohl in privat gehaltene als auch in börsennotierte dividendenstarke Immobiliengesellschaften. Zudem beteiligt sich TTL auch über Plattformen an Immobilienprojekten und Immobilien, wobei für diese Investments von der TTL-Gruppe neben Eigenkapital auch Mezzanine-Finanzierungen zur Verfügung gestellt werden.Das in München ansässige Unternehmen ist über die DIC Capital Partners (Europe) GmbH in der Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe investiert und beteiligt sich über die TTL Real Estate GmbH an gelisteten dividendenstarken Immobiliengesellschaften. Gleichzeitig engagiert sich die Gesellschaft über die Investmentplattform StoneCap Partners an Immobilienprojektentwicklungen, Value-Add-Bestandsimmobilien und -portfolios und plant perspektivisch auch in weitere Immobilienportfolios zu investieren.Ansprechpartner für Investoren und PresseAnnette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de17.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1119153Ende der Mitteilung DGAP News-Service1119153 17.08.2020