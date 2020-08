Der Terminmarkt startet sehr optimistisch in die neue Woche. Der DAX-Future und die US-Futures liegen zum Ende des asiatischen Handels alle im Plus. Der DAX-Future kann mehr als 0,3 % auf 12.885 Punkte zulegen, der S&P 500 Future wird 0,25 % höher gesehen bei 3.370 Punkten und der Nasdaq-Future steigt vorbörslich um 0,4 % auf 11.180 Punkte.Frankfurt hatte am Freitag noch einheitlich im Minus geschlossen. Der DAX hatte den letzten Handelstag der Woche mit einem Verlust von -0,71 % bei 12.901,34 Punkten beendet. Unter den deutschen Benchmarks war der MDAX der größte Verlierer mit einem Minus von -1,42 % auf 27.313,16 Punkte. Der TecDAX verlor -1,36 % auf 3.080,40 Punkte. Es waren die Aktien von Varta (-10,04 %) und Cancom (-7,06 %), die beide Indizes runterzogen.

