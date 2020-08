(shareribs.com) Chicago 17.08.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag uneinheitlich. Zum Wochenauftakt geht es im elektronischen Handel nach oben, gestützt von den jüngsten Wettereskapaden in den USA.Am Freitag konsolidierten die Agrarfutures in Chicago leicht. Zuvor hatte Mais ein Monatshoch erreicht, die Sojabohnen kletterten auf das höchste Niveau seit zwei Wochen. ...

