...waren die Supergewinner in der Coronakrise. Runde Kursverdoppelungen sind die Messlatte. Die Aufnahme von Delivery Hero in den DAX führt jedoch dazu: Soll erfüllt, Bewertung ausreichend, also folgt eine technische Korrektur. Das muss jeder selbst entscheiden.



