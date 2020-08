Die chinesische Videospiel-Live-Streaming-Plattform Huya (WKN:A2JL12) teilte mit, sie habe einen Brief von Tencent (WKN:A1138D) erhalten, in dem angeboten wird, eine Fusion zwischen Huya und DouYu (WKN:A2PJ6X), Huyas größtem Rivalen im Bereich des E-Sports-Streaming, zu betreuen. Tencent ist ein Mehrheitseigentümer von Huya, nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres eine 50,1%ige Beteiligung an der Spieleplattform erworben hatte. Sein Chef für interaktive Unterhaltung wurde zum Vorstandsvorsitzenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...