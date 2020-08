HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess nach Quartalszahlen von 45 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien erwartungsgemäß ausgefallen, doch der Chemiekonzern habe die Anleger mit vorsichtigen Aussagen auf der Analystenkonferenz erschreckt, schrieb Analyst Anthony Manning in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte das angesichts der derzeitigen Krise aber nur für klug und den Bewertungsabschlag auf die Aktie für nicht gerechtfertigt. Unter den europäischen Chemiekonzernen habe Lanxess eine der stärksten Bilanzen und eine weithin anerkannte Führung./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

LANXESS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de