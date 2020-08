Kommt der MDAX jetzt endlich nach oben in Fahrt oder sehen wir gerade schon wieder den Beginn einer Bullenfalle? Am Freitag notierte der 60 Aktien umfassende MidCap-Index letztlich dort, wo er am Hoch Anfang Juni auch schon stand. Die vergangenen zwei Monate waren geprägt von kurzen, dynamischen Phasen über wenige Tage und ansonsten von viel Wassertreten.

