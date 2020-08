Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um Fortnite, E-Mails, Googles Pixel 4a, Wirecard und die Rückkehr aus dem Corona-Homeoffice. Was passiert schon in einer Minute? Prinzen vererben Millionen per Mail. So singt es zumindest Fynn Kliemann in seinem Song "Eine Minute". Und recht hat er, pro Minute werden im Internet 190 Millionen E-Mails verschickt. Von denen dürften einige im Spam-Ordner landen. Aber im Netz passiert noch viel mehr in so kurzer Zeit, wie eine Infografik zeigt. In anderen Minuten fliegt Fornite aus den ...

