Microsoft, IBM und AT&T mit 6,6% Zinsen und 41% Schutz

Trotz des Börsencrashes im März 2020 führt für Anleger mit dem Wunsch nach einer über der Inflationsrate liegender Rendite nach wie vor kein Weg am Aktienmarkt vorbei. Mit Strukturierten Anlageprodukten, wie beispielsweise Aktienanleihen, die sich auf eine oder mehrere Aktien beziehen, können Anleger auch bei deutlich nachgebenden Aktienkursen innerhalb relativ kurzer Zeit zu ansehnlichen Erträgen gelangen. Allerdings ist in solch turbulenten Börsenzeiten ein Blick auf die detaillierte Ausstattung der Produkte sehr wichtig.

Hätte man zum Jahresbeginn auf ein Produkt mit einer permanenten Barrierebeobachtung während der gesamten Laufzeit gesetzt, dann wäre eine Barriere mit einiger Sicherheit von der Mehrheit der Aktien berührt oder unterschritten worden. Bei einer Anleihe oder einem Zertifikat, dessen Barriere ausschließlich am Laufzeitende des Produktes aktiviert ist, besteht nach der massiven Kurserholung an den Börsen trotz des zwischenzeitlichen Absturzes die Chance auf den Erhalt des Kapitaleinsatzes inklusive Zinsen. Derzeit bietet die RCB eine Aktienanleihe Protect auf die US-Technologiewerte IBM (ISIN: US4592001014), AT&T (ISIN: US00206R1023) und Microsoft (ISIN: US5949181045) mit ausschließlich am Laufzeitende aktivierte Barriere zur Zeichnung an.

6,60% Zinsen und 41% Sicherheitspuffer

Am 9.9.20 werden Schlusskurse der IBM-, der AT&T- und der Microsoft-Aktie als Basispreise für die 6,6% US-Technologie Plus Aktienanleihe fixiert. Bei 59 Prozent der jeweiligen Basispreise werden sich die am Bewertungstag (7.9.22) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien erhalten Anleger nach jedem der beiden Laufzeitjahre der Anleihe, und zwar am 10.9.21 und 10.9.22, einen Zinskupon in Höhe von 6,60 Prozent gutgeschrieben.

Notieren alle drei Aktien am 7.9.22 oberhalb der Barrieren, dann wird die Anleihe am 12.9.22 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich an diesem Tag hingegen eine oder mehrere Aktien mit mehr als 41 Prozent im Vergleich zum Basispreis im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe mittel der Zuteilung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen.

Die RCB-6,60% US-Technologie Plus Aktienanleihe, fällig am 12.9.22, ISIN: AT0000A2HU42, kann noch bis zum 8.9.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit:Diese Anleihe ermöglicht in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 6,60 Prozent, wenn die Kurse der US-Technologieriesen Microsoft, AT&T und IBM am 7.9.22 nicht mindestens 41 Prozent ihrer am 9.9.20 ermittelten Basispreise verloren haben.

Quelle: zertifikatereport.de